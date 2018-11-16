В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-16T06:34:46+03:00

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В четверг, 15 ноября, в Удмуртии представили электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. Ее разработкой занималась компания ООО «Большая тройка», которая предложила свой тариф на вывоз мусора.

Исходя из количества источников образования отходов (дома, кафе, соцобъекты и так далее), они представили оптимальный тариф, который оказался меньше, чем ранее представленный.

- Тариф для многоквартирных домов предлагается в размере 7,61 рубля за один кв. м, для частных домовладений — 135,25 рубля с человека, - сообщил генеральный директор компании-разработчика Артем Седов.

Напомним, ранее региональный оператор «Спецавтохозяйство» представил цифры — 7, 54 руб. и 166 руб. соответственно. В ближайшее время схема должна пройти публичные слушания, после чего по ней начнет официальную работу регоператор. До 20 декабря 2018 года власти утвердят окончательный тариф.

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