2018-11-16T06:34:46+03:00
Общество

В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора

Ранее региональный оператор озвучивал предварительную цифру – 166 рублей с человека, живущего в частном доме
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В четверг, 15 ноября, в Удмуртии представили электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. Ее разработкой занималась компания ООО «Большая тройка», которая предложила свой тариф на вывоз мусора.

Исходя из количества источников образования отходов (дома, кафе, соцобъекты и так далее), они представили оптимальный тариф, который оказался меньше, чем ранее представленный.

- Тариф для многоквартирных домов предлагается в размере 7,61 рубля за один кв. м, для частных домовладений — 135,25 рубля с человека, - сообщил генеральный директор компании-разработчика Артем Седов.

Напомним, ранее региональный оператор «Спецавтохозяйство» представил цифры — 7, 54 руб. и 166 руб. соответственно. В ближайшее время схема должна пройти публичные слушания, после чего по ней начнет официальную работу регоператор. До 20 декабря 2018 года власти утвердят окончательный тариф.

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