В Удмуртии планируется отремонтировать 120 км автодорог

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-19T10:36:16+03:00

Ведется подготовка к восстановлению дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

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В Удмуртии муниципальные образования показали отчет о подготовке к национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Они рассказали о затруднениях и успехах координатору проектов от правительства Удмуртии Михаилу Хренову.

В Можге подготовлены документы по 13 объектам, в Камбарке по двум, а в Сарапуле рассчитывают отремонтировать 11 объектов. Например, на участке улица Труда планируются работы по устройству водоотведения.

В Ижевске собраны документы на ремонт 32 объектов. На улицах Салютовская и Берша применят технологию холодного ресайклинга. Она представляет собой переработку старого асфальта, который становится частью нового основания.

- Важно сейчас, еще до старта проекта, встроиться в новую схему работы. Когда начнется сезон, раскачиваться будет некогда, - сообщил Михаил Хренов.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 120 км автодорог в Удмуртии. На 23 км из них предполагается выполнить реконструкцию.

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