В Ижевске парк по улице Оружейника Драгунова планируют благоустроить
На сегодняшний день МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» разрабатывает документы по благоустройству парка по улице Оружейника Драгунова.
Напомним, что не так давно глава Удмуртии Александр Бречалов прогулялся по лесопосадке и был в ужасе от ее состояния (подробнее).
- В течение всего 2018 года в лесопосадке проводились субботники, подрядные организации собирали мусор и проводили месячники по санитарной очистке, - сообщает администрация Ленинского района.
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