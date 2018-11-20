В Ижевске парк по улице Оружейника Драгунова планируют благоустроить

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-20T09:13:20+03:00

Не так давно там прогулялся Александр Бречалов

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На сегодняшний день МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» разрабатывает документы по благоустройству парка по улице Оружейника Драгунова.

Напомним, что не так давно глава Удмуртии Александр Бречалов прогулялся по лесопосадке и был в ужасе от ее состояния (подробнее).

- В течение всего 2018 года в лесопосадке проводились субботники, подрядные организации собирали мусор и проводили месячники по санитарной очистке, - сообщает администрация Ленинского района.

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