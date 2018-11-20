Новый скейт-парк передадут в ведение «Парков Ижевска»

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-20T09:19:02+03:00

Это планируют сделать до конца года

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Недавно построенный в Ижевске на улице Удмуртской скейт-парк планируют передать в ведение «Парков Ижевска». Сделают это до конца 2018 года. Сейчас спортивный комплекс находится «под крылом» Ледового дворца.

- Мы будем заниматься обслуживанием и управлением нового скейт-парка. Зимой парк будет работать просто как территория для прогулок. В следующем сезоне проведем здесь много спортивных соревнований! - написал на Facebook директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Напомним, что открытие скейт-парка состоялось не так давно (подробнее)

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