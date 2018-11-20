Игра в одни ворота: в Ижевске на хоккейном матче не разрешили выходить вратарям

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-20T11:24:53+03:00

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В Ижевске 17 ноября должна была пройти запланированная игра команды «Ижсталь» и «Олимпия» (Кирово-Чепецк), в конце игры в воротах противника было 18 шайб. Все дело в том, что вратаря вовсе не было на льду во время игры, потому что вратарскую бригаду просто не допустили к игре. Об этом сообщает Киров-портал.

Главный арбитр пояснил, что маски голкиперов не соответствуют регламенту, он предложил выйти на лед в обычном шлеме полевых игроков. Но тренерский штаб не стал рисковать игроками и выпустил на лед шестого полевого игрока.

В итоге счет в конце игры был 6:18. На следующий день игрокам привезли разрешенные вратарские маски, и разъяренные игроки «Олимпии» взяли реванш со счетом 3:1. Директор команды Максим Медовиков сообщил, что клуб уже подал протест о судействе в Поволжский филиал Юниорской хоккейной лиги.

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