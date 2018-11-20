В Удмуртии автомобиль «Фольксваген» врезался в автобус

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-20T12:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 19 ноября, на дороге Воткинск - Чайковский в Воткинском районе Удмуртии автомобиль «Фольксваген» врезался в автобус ПАЗ. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 31-летний водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где и врезался в общественный транспорт. Пострадал водитель легковушки.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» уснул за рулем, - уточнили в 1 отделе.

Напомним, что 17 ноября на участке федеральной трассы Елабуга - Пермь в Удмуртии произошла страшная авария - столкнулось пять автомобилей. Погибло два человека, еще семь были госпитализированы. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего (продолжение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В субботу, 17 ноября, на участке федеральной трассы Елабуга - Пермь в Удмуртии произошла страшная авария - столкнулось пять автомобилей. Погибло два человека, еще семь были госпитализированы. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего