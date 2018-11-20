В Ижевском зоопарке появилась новогодняя елочка

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-20T14:04:39+03:00

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В зоопарке Ижевска появился главный символ Нового года – елочка. Устанавливать и украшать ее начали 19 декабря, в понедельник.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

- Впереди еще много работы по украшению территории. Но к 1 декабря обещаем - зоопарк уже будет сиять в своем новогоднем наряде, - говорится в сообщении на официальном сайте. Также с 1 декабря стартует акция «Новогодний час» - с 15.00 до 16.00 посетили смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу: послушать новогодние мелодии, насладиться сказочным освещением и заглянуть в усадьбу Деда Мороза.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Напомним, что зажжение огней в усадьбе Тол Бабая состоится 8 декабря.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

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