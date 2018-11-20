2018-11-20T14:04:39+03:00
Общество

В Ижевском зоопарке появилась новогодняя елочка

Установку начали еще 19 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
Изменить размер текста:

В зоопарке Ижевска появился главный символ Нового года – елочка. Устанавливать и украшать ее начали 19 декабря, в понедельник.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

- Впереди еще много работы по украшению территории. Но к 1 декабря обещаем - зоопарк уже будет сиять в своем новогоднем наряде, - говорится в сообщении на официальном сайте. Также с 1 декабря стартует акция «Новогодний час» - с 15.00 до 16.00 посетили смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу: послушать новогодние мелодии, насладиться сказочным освещением и заглянуть в усадьбу Деда Мороза.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Напомним, что зажжение огней в усадьбе Тол Бабая состоится 8 декабря.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске при пожаре погибла 79-летняя женщина
Жители Ижевска сами решат, давать ли имя Александра Солженицына улице
Рейтинг любви к телевизорам: Ижевск занял 14 строчку, в лидерах – Москва и Ростов-на-Дону
Жителю Ижевска, который устроил стрельбу в магазине, вынесли приговор
Удмуртия стала регионом с высоким уровнем политической и экономической напряженности
Жителям Удмуртии предложат принимать участие в распределении бюджета
Жителю Ижевска грозит до 20 лет заключения за сбыт наркотиков
Два жителя Удмуртии вошли в книгу-альбом «Лица России. XXI век»
Ижевчане могут присмотреться к квартирам в новостройках и домам в загородном поселке
В Ижевске пройдет благотворительный спектакль в театре «Молодой человек»
В Ижевске владелец четырех автомобилей задолжал 1,6 миллиона рублей
В Удмуртии автомобиль «Фольксваген» врезался в автобус
В администрации Ижевска сократят 10 управлений
За месяц в Удмуртии изъяли 3 тысячи литров незаконного алкоголя
Игра в одни ворота: в Ижевске на хоккейном матче не разрешили выходить вратарям
В Ижевске стартовали продажи авто на условиях 2016 года с выгодой до 800 000 р.
Помечтаем: В Ижевске вновь подняли вопрос о строительстве моста через пруд
В Ижевске лжедруг обманул товарища на 65 тысяч рублей
«Ижевские электрические сети» оценили почти в 3 млрд рублей
В торговых центрах Ижевска организуют вакцинацию против гриппа
Ижевский дворник-художник поздравил фигуристку Алину Загитову с победой
Новый скейт-парк передадут в ведение «Парков Ижевска»
В Ижевске парк по улице Оружейника Драгунова планируют благоустроить