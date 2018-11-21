2018-11-21T07:00:49+03:00
Общество

Фоторепортаж: Пруд в Ижевске превратился в каток

Пока еще не выпал снег, жители могли разглядеть даже дно пруда
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Александр ФенелоновФото: Александр Фенелонов
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После первых заморозков, когда наступили холода и пруд в Ижевске заледенел, он стал больше походить на Байкал – ровная гладь, прозрачная вода и неповторимая красота. Этим воспользовались фотографы, которые успели запечатлеть красоту, и любители коньков. При их тандеме, получились очень необычные снимки.

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Исаков Александр

Фото: Исаков Александр

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Юрий Васильев

Фото: Юрий Васильев

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

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