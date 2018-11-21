Фоторепортаж: Пруд в Ижевске превратился в каток
Пока еще не выпал снег, жители могли разглядеть даже дно пруда
Фото: Александр Фенелонов
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После первых заморозков, когда наступили холода и пруд в Ижевске заледенел, он стал больше походить на Байкал – ровная гладь, прозрачная вода и неповторимая красота. Этим воспользовались фотографы, которые успели запечатлеть красоту, и любители коньков. При их тандеме, получились очень необычные снимки.
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Исаков Александр
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Юрий Васильев
Фото: Владимир Филиппов
Фото: Владимир Филиппов
Фото: Владимир Филиппов
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