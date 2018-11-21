Фигуристка Елизавета Туктамышева, уроженка Удмуртии, готова сняться в журнале Playboy
Если ей, конечно же, предложат
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию, в блицинтервью «RT на русском» призналась, что готова сняться в журнале Playboy, если такое предложение поступит.
Также она сказала о том, что чем меньше одежды на фигуристке, тем лучше.
Напомним, что Елизавета Туктамышева представила весьма экстравагантный номер на этапе Гран-при в Канаде
Она также будет участвовать в финале Гран-при
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»