Фигуристка Елизавета Туктамышева, уроженка Удмуртии, готова сняться в журнале Playboy

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-21T11:04:45+03:00

Если ей, конечно же, предложат

Изменить размер текста: A A

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию, в блицинтервью «RT на русском» призналась, что готова сняться в журнале Playboy, если такое предложение поступит.

Также она сказала о том, что чем меньше одежды на фигуристке, тем лучше.

Напомним, что Елизавета Туктамышева представила весьма экстравагантный номер на этапе Гран-при в Канаде

Она также будет участвовать в финале Гран-при

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».