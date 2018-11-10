2018-11-10T13:01:01+03:00
Общество

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на “Кубке Японии”

Впервые с 2014 года фигуристка вышла в финал Гран-при
Елена Перевощикова
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Фото: figureskatersonline.comФото: figureskatersonline.com
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Сегодня, 10 ноября, Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy 2018 в Хиросиме (Кубок Японии). За нее фигуристка заработала 142,85 балла, это позволило ей занять третье место, и впервые с 2014 года выйти в финал Гран-при. Напомним, что 9 ноября за короткую программу девушка получила 76,17 баллов. Всего Туктамышева заработала 219,02 баллов на этапе в Хиросиме.

Опередили Лизу две фигуристки из Японии - Рика Кихира (223,31 балла), победительница “Кубка Японии”, и Сатоко Мияхара (219,47 баллов).

Также на этапе Гран-при выступали россиянки - Алена Леонова, заработавшая за произвольную программу 125,93 баллов, и Мария Сотскова - 176, 99 баллов.

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