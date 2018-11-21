Дело об отравлении детей в лагере «Волна» в Ижевске направили в суд

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-21T11:06:35+03:00

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В Удмуртии прокуратура передала в суд дело об отравлении 12 детей в лагере «Волна». Генерального директора ООО «Спектр» обвиняют в преступлении по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей».

Напомним, что в июле 2018 года в летнем оздоровительном лагере «Волна» в Ижевске после употребления еды в столовой отравились 12 детей. Они были заражены норовирусной инфекцией.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. Генеральному директору грозит штраф либо лишение права занимать свою должность.

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