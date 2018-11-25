2018-11-25T08:10:42+03:00
Происшествия

В Ижевске оштрафовали Управление Росимущества, по халатности которого произошло обрушение шпиля на башне завода

В июле этого года был пожар на триумфальной колонне главного корпуса завода
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Ленинский районный суд вынес решение оштрафовать МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области за халатность, из-за которой обрушился шпиль с триумфальной колонны главного корпуса оружейного завода. Как сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, Управление оштрафовано на 100 тысяч рублей.

- По мнению Агентства, случившееся самовозгорание произошло из-за ненадлежащего содержания памятника архитектуры, допущенного представителем собственника объекта. В результате пожара ухудшилось состояние одного из старейших зданий Ижевска, утрачен существенный элемент его предмета охраны, - сообщили в пресс-службе.

Федеральному ведомству было поручено к осени 2018 года обеспечить надлежащую охрану памятнику. И, как уточняет пресс-служба, сейчас там есть постоянная охрана, проводится закупка оконных и дверных проемов и убирается лишняя растительность.

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Во вторник, 3 июля, произошел пожар на башне старого корпуса оружейного завода, который стоит на проезде имени Дерябина. Пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео. Что теперь будет со зданием, планируется ли реставрация и какие варианты по его спасению видят специалисты (продолжение).

В МЧС назвали окончательную причину пожара на оружейном заводе в Ижевске (продолжение).

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