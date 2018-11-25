В Ижевске спасли беспомощную бабушку из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-25T12:14:45+03:00

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В адрес ГУ МЧС по Удмуртии поступила благодарность от местной жительницы, за спасение ее бабушки. Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 ноября произошел пожар и подтопление в одной из квартир дома по улице Ворошилова.

- По прибытию первых подразделений проведена разведка по периметру дома и в подъезде. В ходе проведения разведки установлено, что произошло замыкание контактов системы электроснабжения подъезда, происходит подтопление квартир, из дверного проёма квартиры на 9 этаже идёт дым, - сообщает пресс-служба.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных-спасателей удалось избежать трагедии.

- Выражаем огромную благодарность ПСЧ-4 города Ижевска! Внуки и дети оставили беспомощную бабушку одну в квартире на длительное время, что привело к затоплению многоквартирного дома и возгоранию. МЧС сработали незамедлительно и предотвратили трагедию! Спасибо за Ваш труд и слаженную работу! Низкий Вам поклон, ребята, - написала в благодарности Анастасия Королева.

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