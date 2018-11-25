Глава Ижевска оценил уборку дорог от снега и подготовку к зиме

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-25T15:17:26+03:00

Он призвал обратить внимание на скопление снега на бордюрах и разделительных полосах

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В пятницу, 23 ноября, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проехал по Октябрьскому району города с проверкой качества уборки снега. После этого сообщил, что низко оценивает подготовку к зиме.

- На сегодняшний день оценку я пока даже «удовлетворительно» не готов поставить. Потому что вчера (22 ноября – Прим.ред.), объезжая город, я, конечно, видел, что 60 единиц техники вышли. В специальном программном обеспечении в телефоне я вижу, где они ходят. Проехал, проверил, действительно, программа не врет. Но качество уборки меня не устраивает, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Он призвал службы обратить особое внимание на скопление снега на бордюрах и на разделительных полосах дорог. Он отметил, что на данный момент у города есть средства на эти цели до конца 2018 года.

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