2018-11-25T14:16:15+03:00
Общество

Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске откроется 8 декабря

В этом году там провели реконструкцию
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В субботу, 8 декабря, будет торжественное открытие обновленного катка на стадионе «Динамо». Напомним, летом 2018 года началась масштабная реконструкция стадиона. Его оборудуют специальным искусственным покрытием, а также будут установлены легкоатлетические беговые дорожки.

Как стало известно «Комсомольской Правде», в день открытия планируются различные мероприятия, дискотека и праздничная программа.

Где: ул. Красногеройская, 20

Режим работы: в будни с 18-00 до 22-00, в выходные и праздничные дни с 12-00 до 22-00

Цены: вход в будни – 100 руб. - безлимит, вход в выходной – 150 руб. - безлимит, прокат – 150 руб. - безлимит. Для детей до 7 лет вход бесплатный.

Телефон: 8 (3412) 78-07-85

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