2018-11-25T15:52:14+03:00
Общество

Концерн «Калашников» откроет в Ижевске детский технопарк

Открытие приурочат к 100-летию Михаила Тимофеевича
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: kalashnikov.mediaФото: kalashnikov.media
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В Ижевске прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на реализацию программы праздника в республиканском бюджете зарезервировано 200 миллионов рублей.

- Есть проекты с новыми объектами – так Концерн «Калашников» совместно с Правительством Удмуртии предварительно к сентябрю уже запустит новый современный, один из лучших в стране технопарк имени М.Т. Калашникова для детей и подростков. Уверен, что там будут проходить высокого уровня соревнования, мероприятия по роботехнике и прикладных научных дисциплинах, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Кроме того, выделены средства на ремонт и реконструкцию музейного комплекса имени великого оружейника и Центральной площади. По предварительным данным, старт праздника будет в феврале 2019 года.

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