«Ижсталь» завершили домашнюю серию ВХЛ победой
В воскресенье 25 ноября прошел матч «Ижстали» против «Челмет» (Челябинск). Игра завершилась со счетом 3:2.
Первый период прошел спокойно, во втором «сталевары» начали забивать – 1:0 (Антон Кочуров), а затем и 2:1 – (Вячеслав Скобелев). Третий период челябинцы сравняли счет – 2:2. Далее в овертайме команда из Ижевска оказалась сильнее. Итог игры 3:2 в пользу ижевских хоккеистов.
- Я бы хотел поздравить своих ребят, поблагодарить болельщиков с победой, потому что это очень важная победа для нас. Наконец-то мы преодолели этот барьер – хоть что-то разыграли в большинстве. И самоотдача была, и агрессия хорошая была в игре - все, что мы от ребят требовали, они выполнили. Разберем игру и двигаемся дальше, готовимся к Китаю, - сообщил на пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин.
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