Максим Вылегжанин из Удмуртии оказался шестым на Кубке мира по лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-26T09:14:06+03:00

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В воскресенье 25 ноября прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин пришел к финишу лишь шестым (+42,2 секунды). Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок.

Первое место занял россиянин Александр Большунов, вторым пришел норвежец Эмиль Иверсон, третьим – Калле Халфварссону из Швеции.

- Пока, Kuusama! Было хорошо. Значит, лучшее ещё впереди. Всех с началом кубкового сезона, друзья!, - написал Вылегжанин на своей странице в Instagram.

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