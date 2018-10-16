2018-10-16T17:00:53+03:00
Спорт

Максим Вылегжанин запустил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии

Прислать свои варианты может каждый желающий
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив Максима ВылегжанинаФото: архив Максима Вылегжанина
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Трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Максим Вылегжанин запустил конкурс на лучший логотип для Федерации лыжных гонок Удмуртии, которую он возглавляет. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети.

- Мне нужна ваша помощь и помощь ваших друзей. Хочу обновить логотип Федерации лыжных гонок Удмуртии. Уж очень не современным он выглядит на данный момент, - написал Максим Вылегжанин.

Свои варианты могут прислать все желающие в Директ Вылегжанина в Instagram до 29 октября. Победитель получит разминочный костюм и лыжи Fischer для активного отдыха.

Кстати, по словам Максима Вылегжанина, с 1 ноября Федерация планирует запустить официальный сайт.

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