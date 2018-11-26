Певица Нюша призналась, что ставит ребенку слушать хор из Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-26T10:16:12+03:00

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Недавно известная певица Нюша стала мамой и с самого детства девушка прививает любовь к музыке дочери. Она рассказала в своем Instagram о музыкальном открытии – хор из Удмуртии.

- В поисках самой разнообразной музыки для нашей малышки, я послушала наш детский хор из Удмуртии — в нем 67 детей, причем с ограниченными возможностями ... Никогда бы и не узнала, если не прочитала бы описание. Вообще я всегда считала и буду считать, что не может быть никаких условий для приема в музыкальную школу — даже дети с ограниченными возможностями могут петь и играть на музыкальных инструментах, причем некоторые самым выдающимся образом! А вы ставите классику своим малышам?, - написала Нюша.

Напомним, что детский инклюзивный хор выступал на закрытии вторых Парадельфийских играх

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