2018-11-27T06:05:51+03:00
Спорт

Фигуристке из Удмуртии Елизавете Туктамышевой усложнят программу перед финалом Гран-при

Соревнования пройдут в Ванкувере с 6 по 9 декабря
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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Тренер фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал, что он существенно усложнил произвольную программу спортсменки перед стартом Финала Гран-при в Ванкувере.

– Будем готовиться точно так же, как к другим стартам – ничего особенного. Если я начну готовить (Туктамышеву и Самодурову) как-то по-особенному, то допущу ошибку. Просто идет уточнение деталей, поиски наиболее выигрышных ракурсов. Делаем добавления, не носящие принципиального характера. Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения. Согласен с тем, что психологически Самодуровой на Финале Гран-при будет легче, чем Туктамышевой. От соревнований в Ванкувере мы ожидаем интересной, захватывающей борьбы, – цитируют Мишина РИА Новости.

Отметим, что соревнование пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. Россию также представят Алина Загитова и Софья Самодурова. Также в Финал серии пробились японки Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.

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