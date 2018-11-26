В Ижевске злоумышленники попали на камеру, когда сливали бензин
В Ижевске дело о слитом бензине раскрыли, благодаря камерам видеонаблюдения. В частности, благодаря системе «Безопасный дом» удалось установить нарушителей.
- В одном из домов, житель стал замечать, что расход бензина в его машине сильно увеличился. За выходные бензин вовсе испарился из бака, хотя машина была припаркована у подъезда, - сообщили эксперты системы.
Благо, на доме были установлены видеокамеры и при просмотре записей, удалось установить, что топливо сливают. Сейчас пострадавший собирается обратиться в полицию.
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