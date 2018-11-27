Елочку на Центральной площади Ижевска откроют 27 декабря
В четверг, 27 декабря, зажгут огни на главной елке Ижевске, установка которой сейчас идет на Центральной площади. Как сообщили в Управлении по культуре и туризму администрации города, по предварительным данным, праздник намечен на 16.00.
Кстати, в целом в городе будет 130 елок: в Индустриальном районе - 22, в Ленинском – 48, в Октябрьском – 18, в Устиновском – 20 и в Первомайском – 21.
А перед этим, 8 декабря, будет большой праздник в усадьбе Тол Бабая. Туда съедутся почти все Дедушки Морозы страны и даже Санта-Клаус из Лапландии! Мы выяснили, как можно попасть на праздник.
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