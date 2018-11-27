В парках Ижевска зимой запустят Колесо обозрения и сделают зимний городок

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-27T14:20:36+03:00

А еще будет трасса для лыжников и праздничные мероприятия

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В парках Ижевска пройдут настоящие новогодние праздники! Например, в фан-зоне, что расположена в парке Кирова, с 15 декабря начнет свою работу зимний городок. И в ближайшие дни укатают специальную трассу для лыжников.

- А в январские праздники ежедневно в парке Кирова вас ждут мероприятия для всей семьи с абсолютно бесплатным входом. В Летнем саду будет запущено Колесо обозрения! Стартуем сразу же 2 января, - сообщили «Комсомолке».

Кстати, стало известно, когда зажгут огни на главной елочке Ижевска (продолжение).

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