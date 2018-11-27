2018-11-27T14:31:55+03:00
Экономика

В 2019 году Удмуртия заплатит 450 млн рублей концессионеру строительства моста через Каму

Данная выплата предусмотрена в счет возмещения убытков из-за низкого трафика
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В бюджет Удмуртии на 2019 год заложено 450 млн рублей – это выплата концессионеру строительства мостов через реки Кама и БуйООО «РИК». Она предусмотрена в счет компенсации низкого трафика автомобилей на объектах. Об этом сообщили на сессии в госсовете в рамках согласования бюджета региона на 2019 год.

Напомним, что в 2018 году Удмуртия также выплачивала 450 млн рублей концессионеру по той же причине

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