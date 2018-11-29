2018-11-29T06:32:27+03:00
Общество

«Ты сильнее»: Уроженка Ижевска Алина Загитова дала советы по здоровому образу жизни

И призывает всех поступить также
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова рассказала, как можно поддерживать хорошее настроение и оставаться в тонусе. Девушка приняла участие в акции министерства здравоохранения России «#ТыСильнее».

- Фигурное катание это очень динамичный вид спорта, поэтому я всегда нахожусь в движении. Советую всем моим подписчикам заниматься спортом не менее 60 минут в день, питаться правильно и тогда у вас всегда будет хорошее настроение, - рассказала девушка в своем аккаунте в Инстаграм.

Основная идея этой акции – показать, что здоровый образ жизни – это личный успех каждого человека. В рамках проекта, Алина призывает всех делиться своими советами в социальных сетях и ставить хештеги #минздравутверждает и #тысильнее.

- Поделись своей интересной историей о том, как ты ведёшь здоровый образ жизни. Может, именно она станет примером и мотивацией для граждан, которые хотят пополнить ряды здорового населения, - написала Алина Загитова.

Напомним, что уже 6 декабря стартует финал мирового Гран-при, на котором выступит сама девушка.

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azagitovaazagitova
В соцсетях стартовала акция Минздрава России #ТыСильнее . Основная идея акции показать, что здоровый образ жизни это личный успех каждого человека. Спорт и здоровое питание - залог отличного настроения каждый день . Поделись своей интересной историей о том, как ты ведёшь здоровый образ жизни. Может, именно она станет примером и мотивацией для граждан, которые хотят пополнить ряды здорового населения . Обязательно укажи под видео хештеги #ТыСильнее и #МинздравУтверждает.
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