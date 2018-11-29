Александр Ожмегов покинет пост главы Ленинского района Ижевска

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-29T11:00:23+03:00

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Глава Ленинского района Ижевска Александр Ожмегов подал в отставку. Об этом сообщает руководитель муниципалитета Олег Бекмеметьев.

Известно, что пятница, 30 ноября, станет последним рабочим днем на данной должности Александра Семеновича. Это связано с его выходом на пенсию.

Напомним, что он являлся главой района семь лет. Кто станет нынешним главой, пока не известно, все кандидаты пройдут согласование в городской думе.

Кстати, не так давно Александр Бречалов высказал недовольство работой главы Ленинского района из-за ужасного состояния лесопосадки на улице Оружейника Драгунова (продолжение).

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