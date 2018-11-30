2018-11-30T13:03:25+03:00
Общество

Написать письмо Деду Морозу? Легко! В Ижевске на почте установят ящик для писем зимнему волшебнику

Новогодняя почта будет работать до 29 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске с 1 декабря у жителей появится уникальная возможность рассказать Деду Морозу о своих желаниях и заветных мечтах.

В клиентском зале ижевского почтамта по улице Кирова, 116 установят специальный ящик для писем Деду Морозу. Письма можно отправлять до 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ФГУП «Почта России».

Письмо можно отправить по адресу - 162390 Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

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