В зоопарке Ижевска запустят проект «Садовая терапия»

СЕГОДНЯ 06:19 2018-12-03T06:19:57+03:00

Он предназначен для людей с ограниченными возможностями

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В ижевском зоопарке в понедельник, 3 декабря, стартует проект «Садовая терапия». Он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» зоопарка.

Суть этого проекта проста – человек взаимодействует с растениями, ухаживает за ними, ощущает запахи. Эта терапия в мировой врачебной практике используется уже давно.

- Человек получает заряд энергии, устанавливается эмоциональный баланс, запускаются механизмы звуко-, арома- и цветотерапии. Ведь именно зрительные образы, звуки и запахи, которые окружают нас, тактильные контакты оказывают огромное влияние на эмоции людей, - сообщают организаторы.

Также отмечается, что в Ижевске чего-то подобного пока нет, поэтому этот проект уникальный.

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