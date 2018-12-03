2018-12-03T06:19:57+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска запустят проект «Садовая терапия»

Он предназначен для людей с ограниченными возможностями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
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В ижевском зоопарке в понедельник, 3 декабря, стартует проект «Садовая терапия». Он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» зоопарка.

Суть этого проекта проста – человек взаимодействует с растениями, ухаживает за ними, ощущает запахи. Эта терапия в мировой врачебной практике используется уже давно.

- Человек получает заряд энергии, устанавливается эмоциональный баланс, запускаются механизмы звуко-, арома- и цветотерапии. Ведь именно зрительные образы, звуки и запахи, которые окружают нас, тактильные контакты оказывают огромное влияние на эмоции людей, - сообщают организаторы.

Также отмечается, что в Ижевске чего-то подобного пока нет, поэтому этот проект уникальный.

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