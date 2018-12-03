В Удмуртии в одной из больниц забраковали почти 5 килограмм сыра

СЕГОДНЯ 06:46 2018-12-03T06:46:15+03:00

Оказалось, он был поддельный

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В Удмуртии в ходе проверки Роспотребнадзора одной из районных больниц был обнаружен поддельный сыр. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сотрудники ведомства провели плановую проверку и почти 5 килограммов сыра с жирами немолочного происхождения было забраковано.

Также, за 10 месяцев было проведено 26 проверок по контролю за организацией питания в медицинских стационарах Удмуртии.

Ранее, в ходе проверки в "Ашане" было забраковано 11 килограмм продуктов