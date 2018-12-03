В Удмуртии в одной из больниц забраковали почти 5 килограмм сыра
Оказалось, он был поддельный
Фото: pixabay.com
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В Удмуртии в ходе проверки Роспотребнадзора одной из районных больниц был обнаружен поддельный сыр. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Сотрудники ведомства провели плановую проверку и почти 5 килограммов сыра с жирами немолочного происхождения было забраковано.
Также, за 10 месяцев было проведено 26 проверок по контролю за организацией питания в медицинских стационарах Удмуртии.
Ранее, в ходе проверки в "Ашане" было забраковано 11 килограмм продуктов
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