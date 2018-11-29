В Ижевске в «Ашане» забраковали 11 кг продуктов питания
В Ижевске с сентября по ноябрь 2018 года Роспотребнадзором по Удмуртии была проведена проверка ООО «Ашан».
В ходе проверки было выявлено 30 нарушений санитарного законодательства и 26 нарушений в сфере технического регулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате проверки сотрудники ведомства забраковали 11 кг продуктов и хозтоваров 222 штуки.
За нарушения составлено 16 протоколов об административных правонарушениях и 12 протоколов на граждан.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В результате массового ДТП пострадали двое детей (продолжение).
Сколько детских садов, школ и больниц не прошли проверку на температурный режим? Читайте в нашем материале (продолжение).
А ТАКЖЕ:
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»