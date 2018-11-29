В Ижевске в «Ашане» забраковали 11 кг продуктов питания

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-29T12:50:31+03:00

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В Ижевске с сентября по ноябрь 2018 года Роспотребнадзором по Удмуртии была проведена проверка ООО «Ашан».

В ходе проверки было выявлено 30 нарушений санитарного законодательства и 26 нарушений в сфере технического регулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки сотрудники ведомства забраковали 11 кг продуктов и хозтоваров 222 штуки.

За нарушения составлено 16 протоколов об административных правонарушениях и 12 протоколов на граждан.

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