Пермские полицейские высадили из поезда трех дебоширов из Удмуртии
В ночь на 3 декабря полицейские Перми высадили из поезда «Москва-Абакан» троих дебоширов. Все они оказались жителями Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
- Мужчины нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров, всю дорогу они выпивали, громко разговаривали и нецензурно выражались, на замечания не обращали внимания, - сообщает ведомство.
В отношении мужчин были составлены административные протоколы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»