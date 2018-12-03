Пермские полицейские высадили из поезда трех дебоширов из Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-03T11:23:04+03:00

Они ехали на вахту в Якутию

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В ночь на 3 декабря полицейские Перми высадили из поезда «Москва-Абакан» троих дебоширов. Все они оказались жителями Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Мужчины нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров, всю дорогу они выпивали, громко разговаривали и нецензурно выражались, на замечания не обращали внимания, - сообщает ведомство.

В отношении мужчин были составлены административные протоколы.

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