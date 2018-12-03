В Удмуртии могут пересмотреть расчет тарифа по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-03T11:34:59+03:00

Его хотят считать не с квадратного метра, а с человека

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В Удмуртии могут пересмотреть порядок расчета тарифа по вывозу ТБО. Как рассказал руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в госсовете республики Анатолий Наумов, есть тенденция, что считать его будут не с квадратных метров, а с количества человек, проживающих в квартире.

– Сегодня есть тенденция, что будет считаться с человека. Хотя есть мнения разные. Но, изучив опыт субъектов ПФО, большинство сходятся на платеже с человека. Я думаю, что республика однозначно примет такую позицию правильную, – сообщил Анатолий Наумов журналистам.

На сколько при этом изменится сам тариф – сказать пока трудно. Этот вопрос еще предстоит обсудить.

– Мусор исходит от человека, а не от квадратного метра. Ветераны, которые заработали трехкомнатную квартиру своим трудом и сегодня в этой квартире остались двое, а то и один из них – для них это непомерный объем платежей за 60-80 кв м. Это не совсем правильно, не совсем справедливо, – объяснил Наумов.

Напомним, что платить за вывоз ТБО жители Удмуртии начнут с 1 января 2019 года. По предварительным расчетам тариф для многоквартирных домов составит 7,61 руб. за 1 кв. м, для частных домовладений — 135,25 руб. с человека.

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