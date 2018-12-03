В Удмуртии за ложные показания суд вынес приговор 26-летнему мужчине
В Удмуртии вынесли приговор 26-летнему мужчине за заведомо ложные показания в качестве свидетеля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- В мае 2017 года, мужчина проходил по уголовному делу как свидетель, в ходе допроса, он хотел помочь подсудимому избежать наказания дал заведомо ложные показания. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за ложные показания, - сообщает ведомство.
Мужчина не признался в совершении преступления, однако в ходе разбирательстве его вина была доказана. Суд назначил ему наказание виде штрафа суммой 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»