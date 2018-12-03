В Удмуртии за ложные показания суд вынес приговор 26-летнему мужчине

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-03T13:17:51+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 26-летнему мужчине за заведомо ложные показания в качестве свидетеля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В мае 2017 года, мужчина проходил по уголовному делу как свидетель, в ходе допроса, он хотел помочь подсудимому избежать наказания дал заведомо ложные показания. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за ложные показания, - сообщает ведомство.

Мужчина не признался в совершении преступления, однако в ходе разбирательстве его вина была доказана. Суд назначил ему наказание виде штрафа суммой 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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