Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих

СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-04T07:05:04+03:00

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Ижевские байкеры 22 декабря проведут «МотоЕлку» для всех желающих. Об этом мероприятии организаторы сообщают в группе «ВКонтакте».

Это событие каждый раз вызывает у горожан массу положительных эмоций. Байкеры надевают костюмы Снегурочки, Деда Мороза, зайцев и т.д.

- Мы бываем иногда настолько ошеломлены, как дети искренне верят и радуются, удивляются, - рассказывала одна из организаторов акции Елена. - В позапрошлом году дети не пускали меня к костру погреться ни на секунду! Держали за руки и, искренне ужасаясь, кричали: «Нет, Снегурочка, стой, ты же растаешь!». А самые заботливые складывали мне снег и лёд в карманы и варежки.

На Елку ждут всех желающих, будет небольшое мотопредставление, горячий чай, песни и танцы.

Где: во дворе Национального музея УР им. Кузебая Герда (ул.Коммунаров, 287)

Когда: 22 декабря, 13:00

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