2018-12-04T12:17:38+03:00
Общество

Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта

Проект называется «Натуральная правда»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Российский гимнаст, уроженец Удмуртии Давид Белявский принял участие в проекте «Натуральная правда». Его создали Олимпийский комитет России и международная корпорация Siberian Wellness.

Целью проекта является вдохновение населения страны, чтобы люди добивались своих целей несмотря ни на что, как это делали чемпионы.

Давид Белявский в видео рассказывает о страхах, снах, как готовится к выступлениям и том, как была завоевана первая, за 16 лет, медаль олимпиады в командных соревнованиях.

СПРАВКА «КП»

Давид Сагитович Белявский - российский гимнаст. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, шестикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, победитель первых Европейских игр в 2015 году в Баку.

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Давид Белявский о снах, страхах и взгляде на спортивную гимнастику изнутри.Давид Белявский, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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