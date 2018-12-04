Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
Российский гимнаст, уроженец Удмуртии Давид Белявский принял участие в проекте «Натуральная правда». Его создали Олимпийский комитет России и международная корпорация Siberian Wellness.
Целью проекта является вдохновение населения страны, чтобы люди добивались своих целей несмотря ни на что, как это делали чемпионы.
Давид Белявский в видео рассказывает о страхах, снах, как готовится к выступлениям и том, как была завоевана первая, за 16 лет, медаль олимпиады в командных соревнованиях.
СПРАВКА «КП»
Давид Сагитович Белявский - российский гимнаст. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, шестикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, победитель первых Европейских игр в 2015 году в Баку.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Давид Белявский о снах, страхах и взгляде на спортивную гимнастику изнутри.Давид Белявский, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»