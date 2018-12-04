2018-12-04T12:12:59+03:00
Происшествия

В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»

Он не платил зарплату работникам предприятия
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр», который не платил зарплату работникам предприятия. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- ООО «МКД-Центр» занимается обслуживанием жилого и нежилого фонда многоквартирных домов на основании заключенных договоров. В январе 2018 года руководство задерживало зарплату, а потом перестало платить работникам. После увольнения также не было расчета, - сообщает ведомство.

Сотрудниками следственного отдела были изъяты финансовые документы, допрошены свидетели. Директор возместил весь ущерб – около 800 тысяч рублей. Дело направлено в суд с ходатайством в назначении директору наказания в виде штрафа.

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