2018-12-04T15:47:46+03:00
Общество

Участники акции «Попади на ТНТ» станут звездами в родных городах

Лучшие ролики с участием ижевчан покажут на огромном экране в центре города
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Фото: предоставлено ТНТФото: предоставлено ТНТ
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В августе Ижевск вошел в число городов, где прошла масштабная всероссийская акция «Попади на ТНТ»! Лучшие ролики, отснятые во время акции и отобранные жюри, попадут в эфир телеканала уже в январе. А с 1 по 16 декабря все жители Ижевска, которые приняли участие в съемках ID, смогут увидеть себя на огромном экране в самом центре города!

Глобальная всероссийская акция «Попади на ТНТ» прошла в 26 крупнейших российских городах в начале этой осени. В течение двух месяцев с августа по конец сентября гигантский съемочный трейлер ТНТ, внутри которого разместилась студия, монтажная комната и гримерка, колесил по стране, давая возможность тысячам россиян стать звездами эфира. За время акции было отснято более 6 тысяч уникальных роликов, но в эфир ТНТ попадут лишь 11 самых.

Впрочем, ТНТ всегда исполняет мечты! Возможность увидеть себя на большом экране появилась у каждого, кто, отстояв гигантскую очередь, снялся в ID телеканала или сыграл эпизод в любимом проекте ТНТ-Новый Регион. Уже сейчас на экране по адресу: переулок Широкий, 53 (ТРЦ «Сигма») крутятся оригинальные ролики с жителями Ижевска, которые были сняты в рамках акции «Попади на ТНТ»!

Самые разные, смешные, романтичные и креативные видео станут отличным праздничным подарком для всех ижевчан. Смотри и почувствуй нашу любовь!

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530

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