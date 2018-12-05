2018-12-05T06:44:06+03:00
Общество

В Ижевске ликвидирована свалка биологических отходов

Сибирской язвы в отобранных образцах не выявлено
Анастасия Волкова
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ФОТО: vk.com/izh_lifeФОТО: vk.com/izh_life
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3 декабря на окраине Ижевска в микрорайоне «Костина Мельница» ликвидировали «кладбище» мелкого рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Большое количество шкур и конечностей нашли двумя днями ранее в лесопосадке. Как стало известно, отобранные образцы прошли проверку на сибирскую язву. Опасной инфекции в биоотходах не выявлено.

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