В Ижевске ликвидирована свалка биологических отходов
Сибирской язвы в отобранных образцах не выявлено
ФОТО: vk.com/izh_life
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3 декабря на окраине Ижевска в микрорайоне «Костина Мельница» ликвидировали «кладбище» мелкого рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Большое количество шкур и конечностей нашли двумя днями ранее в лесопосадке. Как стало известно, отобранные образцы прошли проверку на сибирскую язву. Опасной инфекции в биоотходах не выявлено.
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