2018-12-05T10:27:15+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии стала лауреатом премии «Гордость России: спортсменка года»

Престижная национальная награда будет вручена за выдающиеся успехи в фигурном катании
Анастасия Волкова
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ФОТО: SportboxФОТО: Sportbox
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Алина Загитова – фигуристка из Удмуртии – стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

- Мне очень приятно получить эту награду. Спасибо всем тем, кто сделал многое для того, чтобы я получила эту премию. К сожалению, я не могу присутствовать на торжестве, так как нахожусь в Канаде, где готовлюсь к финалу Гран-при. Спасибо всем, кто помог сделать меня лучше и кто проголосовал за меня, - поделилась Алина в видеообращении.

Напомним, что в 2018 году Загитова стала олимпийской чемпионкой на играх в Пхенчане, завоевала титул чемпионки Европы, победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, а также обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программе.

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