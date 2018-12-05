2018-12-05T14:06:54+03:00
Общество

Численность населения Удмуртии сокращается с каждым годом

За 10 месяцев 2018 года число жителей сократилось на 4 тысячи человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Удмуртстат 5 декабря опубликовал данные о численности населения республики за 10 месяцев 2018 года.

Количество жителей сократилось на 4 тысячи человек. Но за тот же период 2017 года эта цифра в два раза меньше – 2,2 тысячи человек.

Браков стало меньше, а разводов больше – 7,48 тысячи браков (на 891 меньше, чем в прошлом году), 4,35 тысячи разводов (в прошлом году было меньше на девять)

В Удмуртии за январь-октябрь родилось 14 тысяч детей (на 1,1 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 15,2 тысячи людей (на 54 человека больше, чем в прошлом году).

По итогам первых семи месяцев 2017 года численность населения уменьшилась на 1,48 тысячи человек.

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