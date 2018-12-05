2018-12-05T15:30:47+03:00
Общество

В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов

На обновление кинозалов получили по 5 миллионов рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Удмуртии шесть учреждений культуры получили по 5 миллионов рублей на обновление кинозалов. Их откроют в течение декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии.

Все учреждения стали победителями конкурса на получение финансовой поддержки, который проводит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Финансовую поддержку в Удмуртии получили Культурный центр «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), ДК «Звездный» (п. Новый Воткинского района), Централизованная клубная система Камбарского района, а также Алнашский и Кезский районные дома культуры.

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Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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