В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов
В Удмуртии шесть учреждений культуры получили по 5 миллионов рублей на обновление кинозалов. Их откроют в течение декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии.
Все учреждения стали победителями конкурса на получение финансовой поддержки, который проводит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Финансовую поддержку в Удмуртии получили Культурный центр «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), ДК «Звездный» (п. Новый Воткинского района), Централизованная клубная система Камбарского района, а также Алнашский и Кезский районные дома культуры.
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