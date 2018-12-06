Завершено расследование по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-06T17:14:51+03:00

В ходе следствия он признал свою вину

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Расследование по уголовному делу в отношении экс-главы Удмуртии завершено, дело направили к прокурору для утверждения обвинительного заключения. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет России.

- В 2014-2016 годах Александр Соловьев получил взятку от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев вне очереди незамедлительно организовал оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделил лицензии на пользование участком, а также покровительствовал в пользу взяткодателей, - сообщает ведомство.

Следствие собрало достаточно доказательств для передачи уголовного дела прокурору, чтобы утвердить обвинительное заключение.

Кстати, Александр Соловьев в ходе следствия признал свою вину и сотрудничал со следствием.

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