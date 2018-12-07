Мария Бутырская: фигуристки из Удмуртии на финале Гран-при будут в тройке лучших

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-07T06:28:24+03:00

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании рассказала о прогнозах на выступление Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой

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В пятницу, 7 декабря, в канадском Ванкувере начинается финал Гран-при по фигурному катанию. Россию представляют две девушки, которые родом из Удмуртии, - Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская поделилась с «Комсомольской Правдой»-Ижевск своими прогнозами.

- Сразу скажу, что это не благодарное дело – делать прогнозы. Но уверена, что будет интересный сезон в целом и по финалу видно, что две страны готовы сразиться друг с другом (в финале будет три спортсменки от России и три от Японии – прим.ред.). Я думаю, что Алина, Лиза и японская фигуристка Рика Кихира будут бороться за тройку призеров. Рика меня очень поразила прокатом на этапе в Японии: два тройных акселя, один из них в каскаде с тройным тулупом – это очень достойно, - рассказала Мария Бутырская.

Однако, девочки могут столкнулся с психологическими проблемами. Все-таки, финал Гран-при - это большая ответственность и каждая ошибка может стоить очень дорого.

- Тут надо и короткую и произвольную программу чистейше откатать, - заключила Мария Бутырская.

Отметим, что выступление фигуристок в короткой программе начнется в 9.00 по ижевскому времени. Произвольную программу покажут 8 декабря (расписание).