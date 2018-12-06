Где и когда можно будет посмотреть финал Гран-при в Ванкувере
С 7 декабря начинается финал Гран-при в Ванкувере. Гран-при – это турнир, в котором спортсмены проходят шесть этапов. Каждый участник может принять участие в двух этапах. Шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов, выходят в финал. Об этом сообщает пресс-служба федерации фигурного катания в России.
В финал вышли несколько российских спортсменок – Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Соревноваться они будут с фигуристками из Японии Рика Кихира и Каори Сакамото.
Финал состоится с 6 по 9 декабря, онлайн трансляцию будут вести 1 канал, МАТЧ
А также посмотреть финал можно по телевизору в пятницу, 7 декабря, короткая программа, 1 канал в 9.00, МАТЧ в 7.40.
В воскресенье, 9 декабря, произвольная программа 1 канал - 7.10, МАТЧ - 6.05
Желаем удачи нашим фигуристкам!
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