2018-12-06T14:08:54+03:00
Спорт

Где и когда можно будет посмотреть финал Гран-при в Ванкувере

Там выступают две уроженки Удмуртии - Алина Загитова и Елизавета Туктамышева
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: allnewsplus.ruФото: allnewsplus.ru
Изменить размер текста:

С 7 декабря начинается финал Гран-при в Ванкувере. Гран-при – это турнир, в котором спортсмены проходят шесть этапов. Каждый участник может принять участие в двух этапах. Шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов, выходят в финал. Об этом сообщает пресс-служба федерации фигурного катания в России.

В финал вышли несколько российских спортсменок – Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Соревноваться они будут с фигуристками из Японии Рика Кихира и Каори Сакамото.

Финал состоится с 6 по 9 декабря, онлайн трансляцию будут вести 1 канал, МАТЧ

А также посмотреть финал можно по телевизору в пятницу, 7 декабря, короткая программа, 1 канал в 9.00, МАТЧ в 7.40.

В воскресенье, 9 декабря, произвольная программа 1 канал - 7.10, МАТЧ - 6.05

Желаем удачи нашим фигуристкам!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фигуристке из Удмуртии Елизавете Туктамышевой усложнят программу перед финалом Гран-при (продолжение).

Елизавета Туктамышева снова отличилась: она призналась, что готова сняться в журнале Playboy (продолжение).

Отличные спортивные новости! Алина Загитова стала лауреатом национальной премии «Гордость России: спортсменка года». Поздравляем и гордимся (продолжение)

#СердцемсЗагитовой

«Ты сильнее»! Алина Загитова дала советы по здоровому образу жизни (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ипподроме Ижевска пройдет Чемпионат памяти М.Т Калашникова
В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Новый год - это всегда особая праздничная атмосфера»
В Удмуртии вынесли приговор 52-летнему мужчине за педофилию
В Удмуртии женщина врезалась в две машины и сбила пешехода
В Ижевске выступили с концертом вечно молодые герои ска-панка Distemper
Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите маршрутами ИПОПАТ
Демонтаж ларьков в Ижевске продолжается
Появилась официальная причина возгорания детского сада на улице Ильфата Закирова в Ижевске
В Удмуртии ребенку в детском саду поставили прививку с нарушениями
В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака
Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирка», оставил свой пост
Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение
В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик
Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах
В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса
Больше всего жалоб на тараканов поступает от жителей Ижевска
В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года
В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов
В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов
В Ижевске подвели итоги проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия»