Итоги проката короткой программы фигуристок из Удмуртии на финале Гран-при: Загитова - вторая, Туктамышева - третья

7 Дек. 08:47 2018-12-07T11:40:29+03:00

Дальше их ждет прокат произвольной программы и подведение итогов серии

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Две фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева на финале Гран-при заняли по итогам проката короткой программы второе и третье место соответственно. В пятницу, 7 декабря, в канадском Ванкувере начались прокаты в рамках финала серии. Россию представляют Загитова, Туктамышева и София Самодурова. На льду они столкнулись с тремя представительницами Японии. Лиза откатала программу чисто, за исключением того, что аксель был с недокрутом.

- Мишин (тренер Лизы - прим. ред.) рассказывал, что когда первый раз увидел ее, то сразу отметил ее высокие прыжки. В сумме за программу она набрала 70,65 балла, - рассказали комментаторы телеканала «Матч ТВ».

Далее выступила Алина. Девушка справилась со своими элементами. Но было видно, что фигуристка была зажата.

- Казалось, что она немного не попадала в музыку, - отметили комментаторы.

В результате она получила 77,93 балла.

Напомним, что произвольная программа и подведение итогов финала Гран-при будет в воскресенье, 9 декабря.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ НА ФИНАЛЕ ГРАН-ПРИ

Рика Кихира (Япония) - 82,51

Алина Загитова (Россия) - 77,93

Елизавета Туктамышева (Россия) - 70,65

Каори Сакомото (Япония) - 70,23

София Самодурова (Россия) - 68,24

Сатоко Мияхара (Япония) - 67,52

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