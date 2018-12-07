2018-12-07T08:50:12+03:00
Спорт

Итоги проката короткой программы фигуристок из Удмуртии на финале Гран-при: Загитова - вторая, Туктамышева - третья

Дальше их ждет прокат произвольной программы и подведение итогов серии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.youtube.comФото: www.youtube.com
Изменить размер текста:

Две фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева на финале Гран-при заняли по итогам проката короткой программы получили второе и третье место соответственно. В пятницу, 7 декабря, в канадском Ванкувере начались прокаты в рамках финала серии. Россию представляют Загитова, Туктамышева и София Самодурова. На льду они столкнулись с тремя представительницами Японии. Лиза откатала программу чисто, за исключением того, что аксель был с недокрутом.

- Мишин (тренер Лизы - прим.ред.) рассказывал, что когда первый раз увидел ее, то сразу отметил ее высокие прыжки. В сумме за программу она набрала 70.65 баллов, - рассказали комментаторы телеканала "Матч ТВ".

Далее выступила Алина. Девушка справилась со своими элементами. Но было видно, что фигуристка была зажата.

- Казалось, что она немного не попадала в музыку, - отметили комментаторы.

В результате она получила 77.93 балла.

Напомним, что произвольная программа и подведение итогов финала Гран-при будет в воскресенье, 9 декабря.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ НА ФИНАЛЕ ГРАН-ПРИ

Рика Кихира (Япония) - 82.51

Алина Загитова (Россия) - 77.93

Елизавета Туктамышева (Россия) - 70.65

Каори Сакомото (Япония) - 70.23

София Самодурова (Россия) - 68.24

Сатоко Мияхара (Япония) - 67.52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании рассказала о прогнозах на выступление Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой на финале Гран-при.

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске наградили лучших волонтеров
В Удмуртии несовершеннолетние нарушают комендантский час
Серийной поджигательнице из Удмуртии, по вине которой погиб ребенок вынесли приговор
«Корпорацию развития Удмуртии» возглавил Константин Сунцов
В Ижевске невнимательный водитель сбил двоих пешеходов
Следж-хоккеист Владимир Каманцев принял участие в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто»
Ремонт детского сада №245 в Ижевске должны закончить до конца года
«Ресторанное» мошенничество в Ижевске: обманывают на оформлении медкнижек
Благодаря оптимизации администрации Ижевска сэкономят 73 миллиона рублей
Ижевский концерн «Калашников» представил арктический беспилотник
В Удмуртии юрисконсульт мешала приставам, а потом напала на них
Очевидцы: на улице Удмуртская в Ижевске столкнулись девять автомобилей
Мария Бутырская: фигуристки из Удмуртии на финале Гран-при будут в тройке лучших
В Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед
Удмуртия заняла второе место в проекте «Герои Отечества» 2018 года
Девушка из Удмуртии погибла в Казани
В Ижевске задержали артиста театра, которого подозревают в краже
Tele2 дарит безлимитный Интернет на Новый год
Завершено расследование по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Увольнение после корпоратива: как и где отмечают Новый год компании в Удмуртии
На ипподроме Ижевска пройдет чемпионат памяти М.Т Калашникова
В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии
Финал Гран-при по фигурному катанию: где смотреть выступления уроженок Удмуртии Загитовой и Туктамышевой