«Домашний насильник» из Удмуртии отправится за решетку
Прокуратура Ярского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против «домашнего насильника» из д.Шобоково. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
- Предварительным расследованием установлено, что в летний каникулярный период 2017 года 54 летний глава семейства, находясь по месту жительства, с применением насилия и угроз его применения совершил половой акт в отношении своей 14- летней падчерицы, - сообщили в прокуратуре.
За совершенное преступление подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.
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