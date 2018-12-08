«Домашний насильник» из Удмуртии отправится за решетку

8 Дек. 09:28 2018-12-08T09:28:34+03:00

Уголовное дело уже передано в суд

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ярского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против «домашнего насильника» из д.Шобоково. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- Предварительным расследованием установлено, что в летний каникулярный период 2017 года 54 летний глава семейства, находясь по месту жительства, с применением насилия и угроз его применения совершил половой акт в отношении своей 14- летней падчерицы, - сообщили в прокуратуре.

За совершенное преступление подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии задержали угонщика по "горячим следам"