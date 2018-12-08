2018-12-08T09:28:34+03:00
Общество

«Домашний насильник» из Удмуртии отправится за решетку

Уголовное дело уже передано в суд
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

Прокуратура Ярского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против «домашнего насильника» из д.Шобоково. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- Предварительным расследованием установлено, что в летний каникулярный период 2017 года 54 летний глава семейства, находясь по месту жительства, с применением насилия и угроз его применения совершил половой акт в отношении своей 14- летней падчерицы, - сообщили в прокуратуре.

За совершенное преступление подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии задержали угонщика по "горячим следам"

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»