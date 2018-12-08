В Удмуртии из-за аварийного состояния закрыли детский сад
Это связано с серьезными нарушениями законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних
ФОТО: Pixabay
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В Воткинском районе в деревне Двигатель закрыли детский сад после прокурорской проверки. Об этом сообщает региональная пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.
В сообщении ведомства говорится, что стены здания имеют отклонения от нормы: видны следы намокания и разрушения. Гнилые перекрытия имеют провисы и прогибы. Воспитанники уже переведены в другие дошкольные учреждения района.
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