Когда в Ижевске откроют главную новогоднюю елку?

8 Дек. 16:28 2018-12-08T16:28:39+03:00

А также что ждет гостей мероприятия

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Главную новогоднюю красавицу и ледовый городок откроют 27 декабря на Центральной площади Ижевска. Здесь появятся ледовые сказочные фигуры, 8 горок и лабиринты. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.

Жителей и гостей города с 16:00 также будет ждать красочное представление, зимние забавы, подарки и другие сюрпризы.

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