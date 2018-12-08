Когда в Ижевске откроют главную новогоднюю елку?
А также что ждет гостей мероприятия
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Главную новогоднюю красавицу и ледовый городок откроют 27 декабря на Центральной площади Ижевска. Здесь появятся ледовые сказочные фигуры, 8 горок и лабиринты. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.
Жителей и гостей города с 16:00 также будет ждать красочное представление, зимние забавы, подарки и другие сюрпризы.
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