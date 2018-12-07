2018-12-07T14:18:32+03:00
Общество

Власти Ижевска и Удмуртии готовят для жителей новогодний сюрприз

Предположительно, он будет связан с праздничным оформлением города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Власти Ижевска и Удмуртии готовят большой сюрприз для жителей города. Об этом сообщили во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр». Как рассказал глава муниципалитета Олег Бекмеметьев, он касается праздничного оформления.

- Более 500 элементов световой иллюминации устанавливает только Горсвет! И да, готовится сюрприз для ижевчан. И о нем узнают, только когда он произойдет, - намекнул Олег Бекмеметьев.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов дополнил, что к подготовке сюрприза и украшению города подключены не только бюджеты города и республики, но и коммерческие структуры.

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