Власти Ижевска и Удмуртии готовят для жителей новогодний сюрприз
Власти Ижевска и Удмуртии готовят большой сюрприз для жителей города. Об этом сообщили во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр». Как рассказал глава муниципалитета Олег Бекмеметьев, он касается праздничного оформления.
- Более 500 элементов световой иллюминации устанавливает только Горсвет! И да, готовится сюрприз для ижевчан. И о нем узнают, только когда он произойдет, - намекнул Олег Бекмеметьев.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов дополнил, что к подготовке сюрприза и украшению города подключены не только бюджеты города и республики, но и коммерческие структуры.
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